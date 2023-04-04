Открывшего стрельбу и ранившего двух человек россиянина задержали

В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу в помещении и ранившего двух человек

В Калининграде задержали 63-летнего местного жителя, открывшего стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранившего двух человек. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Полицейские установили местонахождение фигуранта и совместно с сотрудниками УФСБ по региону при поддержке СОБР Росгвардии поймали его.

Инцидент произошел 3 апреля около 17:40 по московскому времени на Калининградском проспекте в Светлогорске. Мужчина выстрелил в двух местных жителей, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц»), а также статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. У него изъяли оружие марки «Глок».