Россиянин открыл стрельбу в помещении и ранил двух человек

Под Калининградом 63-летний мужчина открыл стрельбу в помещении и ранил двух человек

В Светлогорске Калининградской области 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости и ранил двух человек. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел около 17:40 по московскому времени на Калининградском проспекте. Мужчина выстрелил в двух местных жителей, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали.

Стрелявшего разыскивают, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц»), а также статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 68-летнего отца, застрелившего сына и отсекшего ему руку.