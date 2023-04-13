Spiegel: Германия разрешила Польше передачу истребителей МиГ-29 Украине

Власти Германии разрешили Польше передачу Украине истребителей МиГ-29, полученных из запасов вооруженных сил бывшей ГДР. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на информированные источники, передает ТАСС.

По информации издания, Варшава захотела отправить Киеву указанные самолеты в качестве военной поддержки, и Берлин дал на это необходимое разрешение. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вскоре Польша поставит украинской армии истребители.

Ранее стало известно, что польская сторона попросила у Германии разрешение на отправку партии истребителей Украине. Германия передала Польше эти полученные от СССР боевые самолеты после объединения ФРГ с ГДР в 1990 году.