Польша попросила у Германии разрешение поставить Украине МиГ-29

Польша попросила у Германии разрешение поставить ВСУ полученные из запасов ГДР МиГ-29

Власти Польши попросили у Германии разрешение на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) полученных из запасов ГДР истребители МиГ-29. Об этом сообщили в кабмине ФРГ, передает ТАСС.

Отмечается, что ФРГ передала Польше эти полученные от СССР боевые самолеты после объединения с ГДР в 1990 году.

Ранее министерство обороны Болгарии опровергло сообщения СМИ о планах подарить свои истребители МиГ-29 Украине. В оборонном ведомстве отметили, что безвозмездное предоставление болгарских истребителей привело бы к дефициту боеспособности, что не соответствовало бы Конституции страны.

До этого пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Украины заявила, что Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.