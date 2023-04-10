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23:14, 10 апреля 2023Мир

В Болгарии отвергли сообщения о переговорах по передаче МиГ-29 Украине

Минобороны Болгарии заявило, что не вело переговоры о безвозмездной передаче МиГ-29 Киеву

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Болгарии опровергло сообщения СМИ о планах подарить свои истребители МиГ-29 Украине. Об этом говорится на сайте болгарского ведомства.

В Минобороны отметили, что безвозмездное предоставление болгарских истребителей привело бы к дефициту боеспособности, что не соответствовало бы Конституции страны. «Во исполнение решения Народного собрания, принятого в конце 2022 г., Министерство обороны последовательно провело разговоры о возможностях реализации т.наз. "треугольных сделок" по замене части наличного вооружения на совместимое таковое из союзных государств, не допуская потерь в боеспособности», — подчеркнули в ведомстве.

О том, что София решила подарить Киеву истребители, ранее сообщило CNN.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Украины заявила, что Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.

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Марина Совина
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