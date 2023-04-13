Десятилетняя девочка голыми руками поймала полуметрового окуня

Sootoday: девочка в Канаде голыми руками поймала окуня длиной 55 сантиметров

Десятилетняя Саммер Пенни из канадской провинции Онтарио поймала полуметрового окуня голыми руками. Об этом сообщает Sootoday.

Девочка отправилась на подледную рыбалку возле своего дома на озере Клауди и поймала на удочку окуня длиной 55 сантиметров. Пока она вытаскивала улов из проруби, леска оборвалась. Но Саммер не растерялась, быстро сунула руки в воду и схватила уплывающую рыбу.

Точный вес пойманного девочкой окуня не упоминается, однако рыба такой величины потенциально может побить рекорд Онтарио. Самый большой окунь, зарегистрированный рыбаками из этого региона Канады, имел споставимый размер и весил 4,73 килограмма.

Ранее сообщалось, что 11-летняя жительница американского города Сент-Майкл, штат Миннесота, поймала гигантского карпа. Девочка заметила на отмели крупную рыбу, когда вместе с семьей отдыхала на озере Миннетонка в Миннесоте.

