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13:49, 13 апреля 2023Из жизни

Десятилетняя девочка голыми руками поймала полуметрового окуня

Sootoday: девочка в Канаде голыми руками поймала окуня длиной 55 сантиметров

Фото: Robert Michae l/ dpa / Globallookpress.com

Десятилетняя Саммер Пенни из канадской провинции Онтарио поймала полуметрового окуня голыми руками. Об этом сообщает Sootoday.

Девочка отправилась на подледную рыбалку возле своего дома на озере Клауди и поймала на удочку окуня длиной 55 сантиметров. Пока она вытаскивала улов из проруби, леска оборвалась. Но Саммер не растерялась, быстро сунула руки в воду и схватила уплывающую рыбу.

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Точный вес пойманного девочкой окуня не упоминается, однако рыба такой величины потенциально может побить рекорд Онтарио. Самый большой окунь, зарегистрированный рыбаками из этого региона Канады, имел споставимый размер и весил 4,73 килограмма.

Ранее сообщалось, что 11-летняя жительница американского города Сент-Майкл, штат Миннесота, поймала гигантского карпа. Девочка заметила на отмели крупную рыбу, когда вместе с семьей отдыхала на озере Миннетонка в Миннесоте.

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Алиса Дмитриева
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