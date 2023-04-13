Госдеп предупредил Лаврова о холодном приеме

Посол Антонов: Госдеп предупредил, что главу МИД России Лаврова будет ждать холодный прием

Госдепартамент США предупредил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке будет ждать холодный прием. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием», — рассказал он. Антонов подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени сталкивается с недружелюбием американских властей.

По словам посла, российская сторона посмотрит, как именно американская администрация будет выражать свое отношение к ней в ходе апрельских мероприятий ООН.

Ранее Антонов заявил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта Лаврова в Нью-Йорк. Он отметил, что невыдача виз российской делегации является нарушением обязательств Соединенным Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН.