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23:13, 13 апреля 2023Мир

Госдеп предупредил Лаврова о холодном приеме

Посол Антонов: Госдеп предупредил, что главу МИД России Лаврова будет ждать холодный прием
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Госдепартамент США предупредил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке будет ждать холодный прием. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием», — рассказал он. Антонов подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени сталкивается с недружелюбием американских властей.

По словам посла, российская сторона посмотрит, как именно американская администрация будет выражать свое отношение к ней в ходе апрельских мероприятий ООН.

Ранее Антонов заявил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта Лаврова в Нью-Йорк. Он отметил, что невыдача виз российской делегации является нарушением обязательств Соединенным Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН.

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Варвара Кузьмина
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