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03:26, 13 апреля 2023Мир

В России заявили об отсутствии виз США для Лаврова

Посол Антонов призвал США согласовать прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов заявили об отсутствии виз для Лаврова и призвал США согласовать его прибытие спецборта безотлагательно.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединенными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации», — отметил он.

Дипломат назвал ситуацию вокруг спецборта российского министра непонятной. Он подчеркнул, что Москва ожидает от Вашингтона «оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений».

Ранее в России заявили о деградации ситуации с визами США. В российском постпредстве уточнили, что сейчас продления документа ожидают 37 сотрудников отечественной миссии.

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Марина Совина
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