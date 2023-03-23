Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 23 марта 2023Мир

Дипломат заявил о деградации ситуации с визами США

Постпредство при ООН: 37 сотрудников миссии РФ ожидают продления американских виз

Фото: Mike Segar / Reuters

Российский дипломат заявил, что ситуация с американскими визами для сотрудников российского представительства при Организации объединенных наций (ООН) деградирует. Его слова приводит РИА Новости.

В российском постпредстве уточнили, что в настоящее время продления виз США ожидают 37 сотрудников миссии РФ. Кроме того, еще один человек полгода ожидает получения визы.

В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам представительницы России при организации Ирины Тяжловой, отказ делегатам из России был сделан «безосновательно в вызывающей форме».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
Россия заявила об отказе сотрудникам в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН
США отказали в выдаче визы замминистра труда России
Адвокат россиянина Усса назвал предвзятыми обвинения США
Дипломат заявил о деградации ситуации с визами США
Перечислены самые ненужные москвичам вещи
Посольство России ответило на заявление Блинкена о «Северных потоках»
Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы
В США заявили о сокрытии данных о снарядах с обедненным ураном
Протестующие французы подожгли мэрию Бордо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.