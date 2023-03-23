Дипломат заявил о деградации ситуации с визами США

Постпредство при ООН: 37 сотрудников миссии РФ ожидают продления американских виз

Российский дипломат заявил, что ситуация с американскими визами для сотрудников российского представительства при Организации объединенных наций (ООН) деградирует. Его слова приводит РИА Новости.

В российском постпредстве уточнили, что в настоящее время продления виз США ожидают 37 сотрудников миссии РФ. Кроме того, еще один человек полгода ожидает получения визы.

В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам представительницы России при организации Ирины Тяжловой, отказ делегатам из России был сделан «безосновательно в вызывающей форме».