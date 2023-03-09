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03:05, 9 марта 2023Мир

США вновь отказали в визах российским дипломатам

Дипломат Тяжлова: США вновь отказали в выдаче виз на сессию ООН делегатам из России

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщила представительница России при организации Ирина Тяжлова.

По ее словам, отказ делегатам из России был сделан «безосновательно в вызывающей форме». Дипломат почеркнула, что это не первый раз, когда Вашингтон действует подобным образом. В частности, ранее аналогичное решение было принято в отношении главы российской делегации.

Тяжлова отметила, что США грубо нарушают обязательства по размещению и обеспечению работы центральных учреждений Организации Объединенных Наций.

6 марта США сообщалось, что отказались выдавать визы на сессию ООН по информтехнологиям делегатам из России. Как отметил замглавы МИД России Сергей Рябков, напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США.

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Марина Совина
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