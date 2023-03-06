США отказали в визах на сессию ООН делегатам из России

США отказались выдавать визы на сессию ООН по информтехнологиям делегатам из России

Несколько делегатов из России не смогут попасть на сессию по информационным технологиям в ООН, поскольку США отказались выдавать им визы. Об этом заявила представитель МИД России Ирина Тяжлова в разговоре с РИА Новости.

Представитель делегации попросил секретариат ООН пресечь такую практику со стороны американских властей. По ее мнению, Вашингтон фактически влияет на формирование национальных делегаций.

«С проблемой невыдачи виз столкнулись и представители аккредитованных при российской делегации российских НПО. Хочется поинтересоваться у представителей США: чего же так боятся их власти, отказывая в визах участникам, имеющим консультативный статус?» — возмутилась Тяжлова.

Как говорил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США.