США отказали в визах на сессию ООН делегатам из России
Несколько делегатов из России не смогут попасть на сессию по информационным технологиям в ООН, поскольку США отказались выдавать им визы. Об этом заявила представитель МИД России Ирина Тяжлова в разговоре с РИА Новости.
Представитель делегации попросил секретариат ООН пресечь такую практику со стороны американских властей. По ее мнению, Вашингтон фактически влияет на формирование национальных делегаций.
«С проблемой невыдачи виз столкнулись и представители аккредитованных при российской делегации российских НПО. Хочется поинтересоваться у представителей США: чего же так боятся их власти, отказывая в визах участникам, имеющим консультативный статус?» — возмутилась Тяжлова.
Как говорил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США.