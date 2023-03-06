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19:15, 6 марта 2023Мир

США отказали в визах на сессию ООН делегатам из России

США отказались выдавать визы на сессию ООН по информтехнологиям делегатам из России

Фото: Mike Segar / Reuters

Несколько делегатов из России не смогут попасть на сессию по информационным технологиям в ООН, поскольку США отказались выдавать им визы. Об этом заявила представитель МИД России Ирина Тяжлова в разговоре с РИА Новости.

Представитель делегации попросил секретариат ООН пресечь такую практику со стороны американских властей. По ее мнению, Вашингтон фактически влияет на формирование национальных делегаций.

«С проблемой невыдачи виз столкнулись и представители аккредитованных при российской делегации российских НПО. Хочется поинтересоваться у представителей США: чего же так боятся их власти, отказывая в визах участникам, имеющим консультативный статус?» — возмутилась Тяжлова.

Как говорил ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США.

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Виктория Кондратьева
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