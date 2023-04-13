Россиянин бросил в соседа гранатой из-за громкой музыки

В Тюменской области экс-сотрудник ЧОП бросил в соседа гранату из-за громкой музыки

В поселке Голышманово Тюменской области 57-летний бывший сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) бросил в 33-летнего соседа гранату из-за шума. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил разобраться с соседом, который вечером также распивал спиртное и громко слушал музыку. Экс-охранник взял свою гранату и метнул ее в сторону потерпевшего. В результате тот получил ранения таза и бедра, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что жителя Ростова-на-Дону арестовали за убийство 17-летней соседки молотком из-за шума ночью.