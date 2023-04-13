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05:58, 13 апреля 2023Россия

ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении

РИА Новости: Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что экипажи российских штурмовиков Су-25 вычислили по беспилотникам и уничтожили штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Савчук заявил, что расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» вскрыли штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины.

Кроме того, на Торском участке Краснолиманского направления российская артиллерия отследила передвижение и нанесла удары по позиции украинских военных. В результате атаки 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ понесли потери в живой силе и вооружении.

Накануне Савчук заявил, что российские военные отразили атаки ВСУ под Красным Лиманом. По его словам, ВСУ понесли потери в живой силе и технике.

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Марина Совина
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