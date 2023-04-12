Российские военные отразили атаки ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные отразили атаки ВСУ на трех участках под Красным Лиманом

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил ТАСС, что российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех участках под Красным Лиманом.

Украинские силы предприняли попытки вернуть утраченные позиции на невском и торском участках, но атака была сорвана российской артиллерией, отметил Савчук. По его словам, ВСУ понесли потери в живой силе и технике.

На червонодибровском участке также было нанесено огневое поражение, силы ВСУ рассредоточились в лесном массиве, сказал Савчук. Украинские беспилотники были обнаружены и уничтожены расчетами противовоздушной обороны, добавил он.

Ранее сообщалось, что российская штурмовая авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек нанесли удар по подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении. «Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами», — сказал Савчук.