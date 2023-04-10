Российская авиация и «Солнцепеки» ударили по ВСУ под Красным Лиманом

Российская штурмовая авиация и ТОС-1А «Солнцепек» ударили по ВСУ под Красным Лиманом

Российская штурмовая авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами», — сказал Савчук, указав, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике.

Также российские самолеты нанесли бомбовый удар по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ. Расчеты противовоздушной обороны же уничтожили украинские беспилотники.