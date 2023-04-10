Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 10 апреля 2023Бывший СССР

Российская авиация и «Солнцепеки» ударили по ВСУ под Красным Лиманом

Российская штурмовая авиация и ТОС-1А «Солнцепек» ударили по ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская штурмовая авиация и расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение термобарическими снарядами», — сказал Савчук, указав, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике.

Также российские самолеты нанесли бомбовый удар по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ. Расчеты противовоздушной обороны же уничтожили украинские беспилотники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области
Момент гибели российского рабочего при взрыве газовоза попал на видео
В Белом доме придумали способ повысить рейтинг Байдена
Люди начали есть улиток 170 тысяч лет назад
Мосбиржа объявила о запуске нового вида торгов акциями
Российская авиация и «Солнцепеки» ударили по ВСУ под Красным Лиманом
Данные об издевательствах над военными из Осетии под Херсоном начали проверять
Раскрыта связь между характером девушки и формой ее ногтей
Известная актриса рассказала о переезде из Петербурга в Москву
Москвичей предупредили о существенном похолодании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.