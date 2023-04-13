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18:20, 13 апреля 2023Ценности

Парикмахер раскрыл способы быстро отрастить волосы

Парикмахер Клейтон Хокинс посоветовал для быстрого роста волос спать на атласной наволочке

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Парикмахер Клейтон Хокинс раскрыл способы быстро отрастить волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания Coveteur.

В первую очередь специалист призвал при расчесывании влажных волос использовать специальную распутывающую расческу. При этом он отметил, что необходимо начинать с концов, плавно перемещаясь наверх. Вдобавок Хокинс порекомендовал поменять обычную хлопковую наволочку на атласную. «Доказано, что атласная наволочка предотвращает ломкость и укрепляет волосы», — уточнил он.

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Кроме того, чтобы пряди активнее росли, необходимо высыпаться, пить много воды, использовать термозащиту и регулярно ухаживать за кожей головы. В последнем случае собеседник издания посоветовал включить в ежедневный уход масла, сыворотки, маски и сухой массаж. По его словам, подобная процедура поможет увеличить и ускорить кровообращение в фолликулах.

В заключение Хокинс отметил, что спорт, правильное питание и регулярные походы в салон красоты также влияют на быстрый рост волос. «Я советую всем своим клиентам приходить на регулярную стрижку каждые три-четыре месяца, чтобы срезать секущиеся концы», — заключил эксперт.

В марте парикмахеры из Нью-Йорка Жасмин Бернсайд и Иллейша Лусиано раскрыли безопасные способы спать с мокрыми волосами. По словам специалистов, кожа головы, когда она пребывает во влажном состоянии целую ночь, становится восприимчивой к размножению бактерий и дрожжей. Так, в первую очередь, эксперты посоветовали обернуть влажные пряди специальным полотенцем из микрофибры, чтобы оно впитало в себя часть воды.

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Мария Винар
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