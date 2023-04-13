Парикмахер раскрыл способы быстро отрастить волосы

Парикмахер Клейтон Хокинс посоветовал для быстрого роста волос спать на атласной наволочке

Парикмахер Клейтон Хокинс раскрыл способы быстро отрастить волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания Coveteur.

В первую очередь специалист призвал при расчесывании влажных волос использовать специальную распутывающую расческу. При этом он отметил, что необходимо начинать с концов, плавно перемещаясь наверх. Вдобавок Хокинс порекомендовал поменять обычную хлопковую наволочку на атласную. «Доказано, что атласная наволочка предотвращает ломкость и укрепляет волосы», — уточнил он.

Кроме того, чтобы пряди активнее росли, необходимо высыпаться, пить много воды, использовать термозащиту и регулярно ухаживать за кожей головы. В последнем случае собеседник издания посоветовал включить в ежедневный уход масла, сыворотки, маски и сухой массаж. По его словам, подобная процедура поможет увеличить и ускорить кровообращение в фолликулах.

В заключение Хокинс отметил, что спорт, правильное питание и регулярные походы в салон красоты также влияют на быстрый рост волос. «Я советую всем своим клиентам приходить на регулярную стрижку каждые три-четыре месяца, чтобы срезать секущиеся концы», — заключил эксперт.

В марте парикмахеры из Нью-Йорка Жасмин Бернсайд и Иллейша Лусиано раскрыли безопасные способы спать с мокрыми волосами. По словам специалистов, кожа головы, когда она пребывает во влажном состоянии целую ночь, становится восприимчивой к размножению бактерий и дрожжей. Так, в первую очередь, эксперты посоветовали обернуть влажные пряди специальным полотенцем из микрофибры, чтобы оно впитало в себя часть воды.