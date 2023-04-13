Венгрия выйдет из структуры подконтрольного России банка

Bloomberg: Венгрия отзовет своих представителей из МИБ после введения санкций США

Правительство Венгрии решило выйти из контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) на следующий день после того, как США ввели санкции против кредитора. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства экономического развития страны.

Венгрия присоединится к другим членам Европейского союза — Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, которые уже покинули МИБ или находятся в процессе выхода из структур банка с марта 2022 года. Венгрия, которая выступала против санкций ЕС в отношении России, изначально осудила ограничительные меры в отношении финансовой организации.

США ввели санкции против банка и трех его топ-менеджеров, включая венгерского вице-президента Имре Ласлоцки, за связи с российскими официальными лицами по делам МИБ после начала военных действий на Украине. «Правительство Венгрии решило, что санкции США сделали операции Международного инвестиционного банка бессмысленными; поэтому оно отзывает представителей государства и выходит из международного финансового учреждения», — заявило в ответ Министерство экономического развития.

Банк перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт в 2019 году. Тогда группа американских сенаторов заявила, что переезд МИБ в Венгрию — страну-член ЕС с самыми тесными связями с Москвой — представляет собой угрозу, в которой отчетливо видна «рука российских секретных служб».

Ранее американский посол в Будапеште Дэвид Прессман после введения США санкций в отношении МИБ заявил, что Вашингтон выражает обеспокоенность тесными связями, которые выстроились у Венгрии с Россией. Он отметил, что, по мнению США, Россия контролирует банк, в связи с чем против него и его руководства были введены санкции.