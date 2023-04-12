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21:45, 12 апреля 2023Мир

США выразили обеспокоенность тесными связями Венгрии с Россией

Американский посол в Будапеште Прессман: США обеспокоены тесными связями Венгрии с Россией

Фото: U.S. Embassy in Hungary

Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман прокомментировал введение США санкций в отношении расположенного в венгерской столице Международного инвестиционного банка (МИБ), а также его дочернего предприятия в Москве. По его словам, Вашингтон выражает обеспокоенность тесными связями, которые выстроились у Венгрии с Россией, сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией», — заявил дипломат.

Он отметил, что, по мнению США, Россия контролирует МИБ, в связи с чем против него и его руководства были введены санкции.

Ранее Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными партнерами. Он добавил, что страна подошла к важному моменту в определении своего будущего пути.

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Марина Совина
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