США выразили обеспокоенность тесными связями Венгрии с Россией

Американский посол в Будапеште Прессман: США обеспокоены тесными связями Венгрии с Россией

Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман прокомментировал введение США санкций в отношении расположенного в венгерской столице Международного инвестиционного банка (МИБ), а также его дочернего предприятия в Москве. По его словам, Вашингтон выражает обеспокоенность тесными связями, которые выстроились у Венгрии с Россией, сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией», — заявил дипломат.

Он отметил, что, по мнению США, Россия контролирует МИБ, в связи с чем против него и его руководства были введены санкции.

Ранее Прессман призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отвернуться от России и укрепить связи с западными партнерами. Он добавил, что страна подошла к важному моменту в определении своего будущего пути.