Девятилетний россиянин провалился под лед и утонул

В Ишиме 9-летний ребенок во время игры со сверстниками провалился под лед и утонул

В Ишиме Тюменской области ребенок провалился под лед и утонул. Об этом сообщило «Тюменское время» в Telegram-канале.

По данным телеканала, 9-летний школьник утонул там, где лед в некоторых местах уже отошел от берега. Он ушел под воду, когда играл вместе со сверстниками без сопровождения взрослых.

Тонущего в ледяной воде ребенка увидели соседи. Они пытались спасти мальчика, который провел в холодной воде около пяти минут, но он скончался.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области мужчина решил отправиться на рыбалку и умер. На момент гибели мужчине было 70 лет, он рыбачил в городе на карьере №10.