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16:50, 13 апреля 2023Культура

Умер культовый ямайский продюсер и регги-музыкант Джа Шака

Умер культовый музыкант, пионер ямайских саунд-систем даба и регги Джа Шака

Фото: David Corio / Redferns / Getty Images

Умер культовый ямайский музыкальный продюсер и исполнитель Джа Шака, также известный как Zulu Warrior. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию NME.

Исполнитель умер в возрасте 75 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердили его близкие в соцсетях. DJ Jumping Jack Frost выразил соболезнования в связи с кончиной Zulu Warrior, назвав его величайшим звукорежиссером.

Ямайский продюсер был одним из пионеров саунд-систем даба и регги — передвижных дискотек, которые стали важной частью местной культуры. Джа Шака считается легендарной личностью среди ценителей данных жанров. Отмечается, что он внес большой вклад в развитие индустрии. Шака также занимался развитием даб и регги-лейблов.

В начале апреля стало известно о смерти всемирно известного японского композитора и обладателя «Оскара» Рюити Сакамото. Он скончался на 72-м году жизни.

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Сергей Равин
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