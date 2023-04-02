Умер японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото

Японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото умер на 72-м году жизни

Всемирно известный японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото умер 28 марта на 72-м году жизни, сообщает агентство Kyodo.

Причина смерти пока не сообщается. На похоронах присутствовали только близкие родственники. В 2014 году композитору был диагностирован рак ротоглотки, а в январе 2021-го — рак прямой кишки. В октябре и декабре 2021-го Сакамото перенес операции по удалению метастаз из обоих легких.

Сакамото являлся лауреатом множества международных наград, в том числе премии «Оскар» за лучший саундтрек к фильму Бернардо Бертолуччи «Последний император», в котором Сакамото также сыграл одну из ролей. Он также написал музыку к фильмам итальянского режиссера «Под покровом небес» и «Маленький Будда».

Композитор также удостоился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за музыку к картине Нагисы Осимы «Счастливого рождества, мистер Лоуренс», в которой также участвовал как актер вместе с Дэвидом Боуи.

Всемирную известность Сакамото обрел еще в конце 1970-х, когда он выступал в составе группы Yellow Magic Orchestra. Его коллектив одним из первых освоил стиль футуристического техно-попа, делая один из основных акцентов на синтезаторах, пишет издание Yomiuri.

31 марта сообщалось, что на 48-м году жизни умер сооснователь американской группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис. О кончине музыканта сообщил вокалист коллектива Брэд Фишетти. Брайан «Бризз» Гиллис основал коллектив вместе с другими артистами в 1995 году, а покинул группу в 1999-м. Он добавил, что не знает о причинах смерти Гиллиса. Одна из наиболее популярных песен LFO — Summer Girls.

