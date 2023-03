Умер сооснователь группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис

Сооснователь группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис умер на 48-м году жизни

На 48-м году жизни умер сооснователь американской группы LFO Брайан «Бризз» Гиллис. Об этом сообщает ET.

О кончине музыканта сообщил вокалист коллектива Брэд Фишетти. Он добавил, что не знает о причинах смерти Гиллиса.

«Каждая история состоит из глав. Некоторые развиваются естественным образом. Некоторые приходится вырезать в уме. Первые две главы истории LFO вчера потеряли главного героя. Если вы смотрели прямую трансляцию LFO или видели, как мы с группой играем вживую, вы знаете, что Брайан значил для LFO. Если бы не его тяжелая работа и самоотверженность в первые дни существования группы, первых двух глав, LFO, которого вы знали и, надеюсь, полюбили, не существовало бы», — написал Фишетти.

Брайан «Бризз» Гиллис основал коллектив вместе с другими артистами в 1995 году, а покинул группу в 1999-м. Одна из наиболее популярных песен LFO — Summer Girls. Коллектив также известен по трекам Girl on TV и Every Other Time. В 2002 году LFO распались, в 2009-м воссоединились на один год и в 2017-м собрались вновь, также на год. В дискографии LFO только два студийных альбома — LFO 1999 года и Life Is Good 2001-го.