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13:59, 13 апреля 2023Россия

Калужские власти объяснили звуки взрывов в регионе

В Калужской области власти объяснили звуки взрывов переходом самолетов на сверхзвук
СюжетВзрыв в Калуге

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов власти региона объяснили переходом самолетом сверхзвукового барьера. Информация приводится в Telegram-канале регионального правительства.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что днем в четверг слышали не менее двух сильных звуков, похожих на взрывы. От волны в домах затряслись окна, на автомобилях сработала сигнализация.

«Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера», — объяснили в правительстве Калужской области.

Власти уточнили, что Росавиация подтвердила данную информацию, и заявили, что поводов для беспокойства нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг информацию о том, что в небе над регионом заметили разведывательный беспилотник.

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Варвара Кошечкина
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