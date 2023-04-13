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07:18, 13 апреля 2023Мир

Белый дом ответил на ракетный запуск КНДР

Белый дом заявил, что запуск ракеты КНДР повышает риск дестабилизации в регионе

Фото: William Philpott / Reuters

Администрация США полагает, что осуществленный КНДР ракетный запуск повышает риск дестабилизации ситуации в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, пишет ТАСС.

Как ответили в Белом доме, Пхеньян должен незамедлительно прекратить проведение таких испытаний и начать дипломатическое взаимодействие. «США решительно осуждают испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты большой дальности», — говорится в сообщении.

Глава государства Джо Байден и его помощники на данный момент оценивают ситуацию. Уотсон подчеркнула, что запуск повышает напряженность и риск дестабилизации ситуации в сфере безопасности в регионе.

Ранее на японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию людей в убежища из-за падения ракеты КНДР.

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Марина Совина
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