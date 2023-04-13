На японском острове объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию из-за угрозы падения ракеты КНДР

Запущенная КНДР баллистическая ракета может упасть в районе японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство Японии объявило об эвакуации жителей Хоккайдо из-за угрозы падения ракеты Северной Кореи. При этом ранее сообщалось, что она упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

В связи с пуском при канцелярии японского премьер-министра создали экстренный штаб.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, Пхеньян не выходит на контакты с Сеулом в рамках военной линии уже шестой день.

До этого в апреле КНДР провела очередные испытания подводного беспилотника Haeil 2, способного нести ядерный боезаряд. Тестирование вооружения проводилось с 4 по 7 апреля.