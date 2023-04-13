Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военных.

Отмечается, что Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного типа. Объединенный комитет начальников штабов подтвердил, что отследил инцидент, однако не привел подробности о произошедшем.

По данным Yonhap, Пхеньян не выходит на контакты с Сеулом в рамках военной связи уже шестой день.

Ранее сообщалось, что в КНДР перестали отвечать на звонки Южной Кореи по военной линии связи. Северокорейская сторона по неизвестным причинам перестала отвечать на попытки южнокорейских представителей связаться с ними в пятницу, 7 апреля.

До этого в апреле КНДР провела очередные испытания подводного беспилотника Haeil 2, способного нести ядерный боезаряд. Тестирование вооружения проводилось с 4 по 7 апреля.