Вобла и пиво помогли полиции поймать скрывавшегося полгода вора

Скрывавшийся вор-рецидивист попался полицейским из-за рыбной косточки и пива

В Москве полицейские задержали скрывавшегося полгода вора. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал Ньюсач/Двач.

По данным издания, трижды судимый 26-летний уголовник из Амурской области находился в розыске по делу о краже. Рецидивист успешно избегал внимания полицейских благодаря переезду на другой край страны. 12 апреля он решил выпить пива с воблой возле метро «Новокузнецкая». Однако употребление рыбы привело к тому, что мужчина подавился рыбной косточкой. Оказавшиеся неподалеку полицейские вызвали ему бригаду медицинской помощи, а потом сверили его данные с базой.

Выяснилось, что нуждавшийся в медпомощи россиянин находится в розыске. Мужчину задержали.

Ранее 13 апреля сообщалось, что в Московской области поиск вандала привел полицейских к теплице с марихуаной