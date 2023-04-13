Вобла и пиво помогли полиции поймать скрывавшегося полгода вора
В Москве полицейские задержали скрывавшегося полгода вора. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал Ньюсач/Двач.
По данным издания, трижды судимый 26-летний уголовник из Амурской области находился в розыске по делу о краже. Рецидивист успешно избегал внимания полицейских благодаря переезду на другой край страны. 12 апреля он решил выпить пива с воблой возле метро «Новокузнецкая». Однако употребление рыбы привело к тому, что мужчина подавился рыбной косточкой. Оказавшиеся неподалеку полицейские вызвали ему бригаду медицинской помощи, а потом сверили его данные с базой.
Выяснилось, что нуждавшийся в медпомощи россиянин находится в розыске. Мужчину задержали.
Ранее 13 апреля сообщалось, что в Московской области поиск вандала привел полицейских к теплице с марихуаной