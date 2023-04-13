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09:24, 13 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин повредил доску почета и привел полицейских к теплице с марихуаной

В Московской области поиск вандала привел полицейских к теплице с марихуаной

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области за вандализм и незаконный оборот наркотиков полицейские задержали 42-летнего жителя Люберец. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова.

По данным МВД, россиянин в балаклаве и камуфляже вечером облил доску почета администрации Подольска горючей жидкостью, а затем запустил пиротехнические изделия в сторону стенда и повредил две фотографии. Поиск вандала привел оперативников к частному дому в деревне Зыкеево, где проживал подозреваемый. В ходе обыска были найдены бутылки с зажигательной смесью, пиротехника и оборудованные вентиляцией и светотепловыми лампами теплицы для выращивания марихуаны.

«В результате мероприятий полицейскими изъято 22 горшка с растениями, а также более 200 пакетов, пластиковых контейнеров и отсеков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, часть изъятого является наркотическим средством из растения конопля — каннабис (марихуана), массой более килограмма», — рассказала Татьяна Петрова.

27 марта в Московской области полиция задержала гражданина из Средней Азии, занимавшегося выращиванием конопли на подпольной плантации. Было изъято 190 килограммов растения.

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Владимир Седов
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