В Подмосковье полиция изъяла с плантации 190 килограммов конопли

МВД задержало гражданина из Средней Азии за выращивание конопли на плантации в Подмосковье

В Московской области полиция задержала гражданина из Средней Азии, занимавшегося выращиванием конопли на подпольной плантации; изъято 190 килограммов растения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина рассказал, что нашел подработку в мессенджере. Неизвестный предложил ему выращивать марихуану и предоставил помещение в подмосковной деревне Шубино. В подвале здания обнаружено 530 кустов конопли и емкости с веществом растительного происхождения. На цокольном этаже располагалось оборудование: специальные лампы, система полива и вентиляция.

В МВД предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах виден подозреваемый и кусты конопли.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.