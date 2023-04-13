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14:00, 13 апреля 2023Россия

Охранники ночного клуба толпой избили россиянина за сон на диване

KP.RU: в Магнитогорске охранники толпой избили мужчину, заснувшего на диване в клубе

Фото: Nejron Photo / Shutterstock / Fotodom

В Магнитогорске Челябинской области охранники толпой избили мужчину, заснувшего на диване в ночном клубе, расположенном на улице Завенягина. О происшествии рассказала KP.RU жена россиянина, которая вместе с ним была в заведении.

Женщина пояснила, что они праздновали день рождения друга. Под утро они засобирались домой, мужчина прилег на диван и заснул. Один из охранников клуба подбежал к женщине и потребовал, чтобы она будила супруга.

«В ответ я показала на своем телефоне, что за нами едет такси. Охранник ушел, но подбежал другой и начал силой поднимать моего мужа. Он поднялся, попросил его не трогать, на что нам ответили: "Выходите на улицу"», — поделилась жительница Магнитогорска.

На улице семейную пару ждали восемь охранников. Они кинули посетителя на асфальт и начали его пинать. Россиянка пыталась вступиться за мужа, но получила кулаком по лицу от одного из сотрудников клуба.

По словам женщины, после потасовки охранники спокойно зашли внутрь клуба и закрыли двери. Супруги же отправились в травмпункт. Медики диагностировали у мужчины перелом лобной пазухи и множество гематом, его жена получила в драке рассечение губы.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В январе сообщалось, что охранники кафе «Гризли» в Санкт-Петербурге зверски избили посетителей, мужчины в результате потасовки получили черепно-мозговые травмы.

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Анна Щербакова
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