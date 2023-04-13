Стало известно об использовании ВСУ лодок с манекенами

ТАСС: ВСУ запускают через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых точек ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют лодки с манекенами на херсонском направлении для выявления огневых точек российской армии. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Черномор, передает ТАСС.

Он заявил, что ВСУ направляют лодки с манекенами через Днепр. «Если вести огонь со всех позиций сразу, то они зафиксируют. И будут прилеты артиллерии», — заявил военный.

Также, по его словам, украинская армия уже предприняла несколько попыток атак через реку, но все они были отбыты Вооруженными силами (ВС) России.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо говорил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра. Они маневрируют и меняют позиции, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства. Однако для успешного форсирования у украинских военных недостаточно сил, считает Сальдо.

