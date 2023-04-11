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07:19, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, украинские силы на правом берегу Днепра маневрируют, меняют позиции и создают ложные, а также перебрасывают живую силу, технику и собирают плавательные средства. «Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — подчеркнул он.

Однако для успешного форсирования у украинских военных недостаточно сил, считает Сальдо. В частности, это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. «Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — заключил он.

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Марина Совина
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