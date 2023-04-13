Помощник Путина заявил об отсутствии у России конфликта с украинцами

Помощник Путина Владимир Мединский заявил об отсутствии у России конфликта с украинцами

Помощник российского президента Владимир Мединский заявил об отсутствии у России конфликта с украинцами. Его комментарий из интервью приводит РБК.

Кроме того, участник переговорной группы с Киевом признался в «огромной любви» к Украине. По его мнению, возник конфликт традиционных колониалистов.

Мединский отметил, что те «веками строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией». Помощник Владимира Путина предпочел не уточнять, кого в этом конфликте он считает колониалистами.

Одновременно с этим он отнес Украину к неотъемлемой части русского мира. «Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому», — отметил Мединский.

До этого помощник президента рассказал, что российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации на Украине. Он также напомнил, что историю могут использовать в политических целях, в связи с чем учащимся важно объяснять различные нюансы.