Помощник Путина объяснил важность включения темы спецоперации в учебники

Мединский заявил, что школьникам необходимо объяснить неизбежность начала спецоперации

Российским школьникам необходимо объяснить неизбежность начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявил экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский, чьи слова приводит РБК.

Для этого, по мнению Мединского, в российские школьные учебники необходимо включить тему спецоперации. Он также добавил, что историю могут использовать в политических целях, в связи с чем школьникам необходимо объяснять различные нюансы.

«С точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе "Новейшая история". Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — пояснил он.

30 января министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом об СВО может появиться в школах с 1 сентября. Какие сведения об операции появятся в учебнике, глава ведомства не уточнил, но подчеркнул, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах.

Позднее член общественного совета Минпросвещения России Денис Фомин-Нилов заявил, что рано вносить в российские учебники истории новую главу об СВО. По его словам, учебник должен рассказывать о завершенных процессах, в то время как спецоперация еще продолжается.