Названа дата появления в школах учебника истории с разделом про СВО

Министр Кравцов: учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с сентября

Новый ученик истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) может появиться в российских школах с 1 сентября. Эту дату назвал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минпросвещения, пособие будет составлено уже к марту, и с нового учебного года может появиться в программе.

Какие сведения о продолжающейся СВО появятся в учебнике, Кравцов не уточнил, отметив, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что говорить о сроках окончания СВО некорректно, так как она изначально не подгонялась под какие-либо сроки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание новых учебников по истории имеет общенациональное значение