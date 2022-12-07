Путин оценил значение создания новых учебников по истории

Путин заявил, что создание новых учебников по истории имеет общенациональное значение

Создание новых учебников по истории является вопросом общенационального значения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

По мнению главы государства, история важна для любого народа, в особенности на каких-либо сложных поворотах в жизни государства.

«Для нас как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относится и к истории, и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных», — сказал президент.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в российские учебники истории включат подвиги героев специальной военной операции. По его словам, эти темы будут также подниматься на уроках «Разговоры о важном».