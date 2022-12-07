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19:52, 7 декабря 2022Россия

Путин оценил значение создания новых учебников по истории

Путин заявил, что создание новых учебников по истории имеет общенациональное значение

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Создание новых учебников по истории является вопросом общенационального значения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

По мнению главы государства, история важна для любого народа, в особенности на каких-либо сложных поворотах в жизни государства.

«Для нас как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относится и к истории, и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных», — сказал президент.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в российские учебники истории включат подвиги героев специальной военной операции. По его словам, эти темы будут также подниматься на уроках «Разговоры о важном».

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Никита Абрамов
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