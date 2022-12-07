В российские учебники истории включат подвиги героев СВО

Кравцов сообщил о включении в школьные учебники подвигов героев спецоперации

В российские учебники истории включат подвиги героев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" темы поднимаем», — сказал он.

2 декабря министр сообщил, что в школьные учебники внесут раздел про спецоперацию на Украине. Глава Минпросвещения заверил, что новые единые программы подписаны им и переданы в Минюст.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил превращение уроков «Разговоры о важном» в профанацию. По его словам, главную роль играет человеческий фактор и в некоторых случаях уроки действительно могут оказаться бессмысленными. Он указал, что бесполезно «делать что-то для галочки» с молодым поколением.