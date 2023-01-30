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16:53, 30 января 2023Россия

В Минпросвещения заявили о преждевременности включения главы об СВО в учебники

Член ОС Минпросвещения Фомин-Нилов назвал преждевременным внесение главы об СВО в учебники

Фото: Shutterstock

Новую главу о специальной военной операции (СВО) рано вносить в российские учебники истории. О преждевременности включения этого раздела в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член общественного совета (ОС) Минпросвещения России Денис Фомин-Нилов.

По его мнению, учебник истории должен рассказывать о завершенных процессах, в то время как спецоперация еще продолжается. «Мы бежим впереди паровоза. Во время военных операций ситуация меняется очень быстро», — отметил специалист.

Фомин-Нилов выразил мнение, что в настоящее время следует разработать методические пособия для воспитателей и учителей всех классов, разъясняющие, как говорить со школьниками о спецоперации.

30 января министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября. Какие сведения об операции появятся в учебнике, глава ведомства не уточнил, но подчеркнул, что в нем точно будут данные о ее целях и причинах.

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Варвара Кошечкина
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