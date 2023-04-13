Яндекс запустит в Москве и Петербурге еще один сервис быстрой доставки продуктов

Яндекс Маркет 15 минут будет направлен на массовую аудиторию

Новый виртуальный бренд быстрой доставки продуктов Маркет 15 от Яндекса с позиционированием, отличным от Лавки, появится в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на полученную от Яндекса информацию.

Сервис будет работать на базе локальных складов (дарксторов) Лавки, однако ассортимент, позиционирование и ценовая политика двух сервисов будут отличаться.

Под брендом Яндекс Маркет 15 минут, который появился в октябре 2022 года, маркетплейс уже развивает быструю доставку в регионах. Теперь компания планирует внедрить сервис в столицах.

Яндекс планирует развивать сразу несколько Q-commerce сервисов на единой инфраструктуре (у Лавки сейчас около 450 дарксторов в России) для разных сегментов покупателей по тому же принципу, по которому на базе сетей крупнейших сотовых операторов работают виртуальные операторы.

Деятельность Лавки будет фокусироваться на клиентах, которые не только покупают необходимые продукты, но и ценят и уникальный ассортимент и с интересом пробуют новое.

Яндекс Маркет 15 минут нацелен на более массовую аудиторию, которая ценит базовый ассортимент, обращает внимание на выгодные предложения, а также внимательно изучает цены на товары.

Ожидается, что это решение поможет привлечь новых покупателей в Q-commerce бизнес Яндекса и укрепит позиции компании на этом рынке, где уже сейчас Лавка является одним из лидеров. Также развитие Маркета 15 должно увеличить число заказов в маркетплейсе Яндекса, потому что именно он будет для сервиса точкой входа. При этом отдельного приложения у Маркета 15 не будет.

В настоящий момент аудитории Лавки и Маркета пересекаются незначительно. Маркет 15 и Лавка будут предлагать клиентам разный ассортимент и скидки.

Так, в Маркете 15 будут превалировать товары в среднем и низком ценовом сегменте, также будут отдельные разделы с разными скидками и промо. Каталог Маркета 15 в приложении маркетплейса будет отличаться от Лавки. В дальнейшем у сервиса может появиться и собственная торговая марка.

Планируется, что дарксторы Лавки будут одновременно обрабатывать заказы сразу двух сервисов. Часть ассортимента не пересекается, поэтому Яндекс планирует увеличить площадь текущих дарксторов и развивать формат даркмоллов (склады увеличенной площади).

