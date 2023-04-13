Песни во время беременности улучшили работу нейронов будущих детей

Developmental Science: музыка во время беременности улучшает овладение языком у детей

Ученые Университета Барселоны, Института нейробиологии Университета Калифорнии (UBNeuro) и Исследовательского института Сан-Жоан-де-Деу (IRSJD) выявили, что песни матери во время беременности, а также воспроизведение музыки улучшают у будущих детей кодирование нейронов, отвечающих за речь. Результаты работы опубликованы в журнале Developmental Science.

Исследование основано на сравнении записей реакции мозга о нейронном кодировании звуков речи у 60 здоровых новорожденных (в возрасте от 12 до 72 часов). Из них 29 младенцев ежедневно слушали музыку в пренатальный период, а 31 не подвергались воздействию музыки. Записи энцефалограмм детей были проанализированы на наличие двух различных речевых стимулов: первого, связанного с музыкой, и второго, который был воспроизводим голосом матери.

Специалисты пришли к выводу, что ежедневное прослушивание музыки в течение последнего триместра беременности связано с более надежным кодированием речевых стимулов. Такие младенцы могут легче обрабатывать звуковую информацию и овладевать языком в более раннем возрасте. При этом воздействие музыки во время беременности не влияет на скорость нейронной передачи, но приводит к более высокой скорости обработки слуховых и речевых стимулов.

Эффект объясняется тем, что музыкальный сигнал достигает слуховой системы с помощью низкочастотных ритмических компонентов, которые тренируют ее для организации нейронной пластичности. Открытые механизмы также можно использовать в качестве биомаркера для выявления риска нарушения речи. Также они могут лечь в основу разработки профилактических мер на ранних этапах жизни: детям с ослабленной реакцией мозга будет полезна программа музыкального вмешательства.