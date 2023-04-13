Россию обязали выплатить украинскому «Нафтогазу» пять миллиардов долларов

«Нафтогаз»: Россию обязали выплатить пять миллиардов долларов за ущерб от потери Крыма

Суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» Украины пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму, сообщается на сайте украинской компании.

«Арбитражный трибунал обязал Россию компенсировать "Нафтогазу" убытки объемом в пять миллиардов долларов. Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году», — приводятся слова главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева.

В случае отказа Москвы выполнять решение суда «Нафтогаз», согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, имеет право начать процесс признания арбитражного решения и допуска к его принудительному исполнению на территории тех государств, где находятся российские активы, подчеркивается в сообщении.

В марте Евросоюз включил Украину в платформу совместных закупок газа, которая, как надеются организаторы, позволит европейским странам избежать нового взрывного роста цен на топливо. Платформа поможет получить стране дополнительно два миллиарда кубометров газа.