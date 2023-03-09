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14:36, 9 марта 2023Экономика

Украину включили в совместные закупки газа стран Евросоюза

Еврокомиссар Симсон сообщила о включении Украины в программу совместных закупок газа ЕС

Фото: Frank Molter / Globallookpress.com

Евросоюз включил Украину в платформу совместных закупок газа, которая, как надеются организаторы, позволит европейским странам избежать нового взрывного роста цен на топливо. Об этом в ходе выступления в Европарламенте рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

По ее словам, платформа поможет получить стране дополнительно два миллиарда кубометров газа. Тендер на поставки ЕС намерен объявить в следующем месяце.

Предполагается, что 27 стран блока в течение трех лет будут совместно закупать 24 миллиарда кубометров газа у поставщиков из США, Африки и Ближнего Востока. Первые контракты должны быть подписаны в июне. Наибольший интерес к общим закупкам проявляют европейские промышленные потребители, особенно производители стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей.

На этой неделе замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал, что регистрацию для компаний-поставщиков откроют 15 марта, а вскоре ЕС объявит централизованного закупщика и агентов.

Новый покупатель появится на европейском рынке в момент минимальный за почти двухлетний период цен на топливо. В четверг, 9 марта, они опускались ниже 450 долларов за тысячу кубометров, что более чем в три раза ниже, чем в начале зимы.

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Платон Щукин
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