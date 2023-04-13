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09:43, 13 апреля 2023Россия

Нападение толпы российских подростков на двух детей попало на видео

Нападение толпы подростков на десятилетних детей в Екатеринбурге попало на видео

В Екатеринбурге толпа подростков напала на двух детей, чтобы получить от них деньги. Произошедшее попало на видео, запись опубликована в группе «Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».

На снятых очевидцем кадрах видно, как несколько подростков избивают упавших на землю детей кулаками. По утверждению автора видео, нападавшие были вооружены, а жертвами нападения стали десятилетние россияне.

«Угрожали ножом и перцовым балончиком, выпрашивали деньги. Заявление написано, побои сняты. Есть фото и видеозапись, где догнали одного из мальчиков возле его дома и продолжили побои», — сообщил свидетель произошедшего.

Комментируя произошедшее «КП-Екатеринбург», в пресс-службе регионального управления МВД заявили, что информация о применении газового баллончика или ножей не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента, а специалисты службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников случившегося.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ школьники из поселка Кирзавод три дня избивали второклассника и снимали происходящее на видео. После этого с родителями агрессивных подростков провели воспитательные беседы.

Варвара Родикова
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