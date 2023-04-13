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13:22, 13 апреля 2023Россия

В Кремле прокомментировали сообщения об ухудшении состояния Навального

Пресс-секретарь Путина Песков: Кремль не следит за новостями о состоянии Навального

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Кремль не следит за ситуацией, связанной с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), в том числе за его самочувствием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, мы не следим [за ситуацией], не имеем такой возможности», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения об ухудшении состояния Навального, отбывающего в настоящий момент наказание в тюрьме.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.

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Варвара Кошечкина
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