Лица Крис Дженнер и Хлои Кардашьян на новых фото напугали фанатов

Лица телезвезд Крис Дженнер и Хлои Кардашьян на новых селфи напугали поклонников

Американская бизнесвумен Крис Дженнер и ее дочь Хлои Кардашьян поделились новыми снимками и смутили поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на их страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Родственницы сделали селфи во время совместного празднования Пасхи. На размещенных кадрах видно, что 67-летняя Дженнер в качестве наряда выбрала атласную пижаму желтого цвета, а 38-летняя основательница бренда Good American предпочла топ на бретелях с глубоким декольте. При этом обе знаменитости сделали макияж в нюдовых оттенках.

Подписчиков напугала внешность телезвезд, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Что стало с их лицами?», «Мне страшно», «Почему они обе похожи на Майкла Джексона?», «Пожалуйста, остановитесь», «Слишком много фильтров», «Просто абсурд», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле Кортни Кардашьян сравнили с пенсионеркой из-за наряда на Пасху. Наряд бизнесвумен состоял из блузы с рюшами и глубоким декольте и юбки длины макси с цветочным принтом.