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10:29, 13 апреля 2023Наука и техника

В России наладили производство защищающих от бронебойных пуль бронежилетов

Ростех начал производить бронежилеты с защитой от бронебойных патронов на заводе «Октава»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский завод «Октава» (входит в «Ростех») для участников специальной военной операции (СВО) наладил производство бронежилетов «Оберег», позволяющих выдерживать прямое попадание бронебойных пуль Б-32. Об этом со ссылкой на гендиректора предприятия Павла Павленко сообщает ТАСС.

По его словам, выпуск бронежилетов стал возможным благодаря швейному производству и специалистами, которыми располагает завод. «За шесть месяцев мы прошли путь от абсолютно сырого изделия — было много тестовых отстрелов, консультаций со спецслужбами и просто участниками СВО — до готового, на которое получены сертификаты», — сказал руководитель.

Как пишет агентство, нагрудная бронеплита 9,1-килограммового «Оберега», имеющая класс защиты Бр5, состоит из керамических плит, способных гасить кинетическую энергию пули, и высокомолекулярного пластика. Боковые секции бронежилета имеют класс защиты Бр1, однако по желанию заказчика могут получать класс защиты Бр3.

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По словам Павленко, бронежилеты уже направлены в зону СВО. В настоящее время завод способен ежемесячно выпускать до одной тысячи «Оберегов».

В октябре в «Ростехе» сообщили о наращивании производства экипировки «Ратник».

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Иван Потапов
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