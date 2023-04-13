В Ингушетии неизвестные обстреляли иномарку и ранили двух россиян

В Ингушетии из травматического оружия обстреляли Mercedes и ранили двух россиян

В Ингушетии полицейские ищут неизвестных, обстрелявших иномарку и ранивших двух россиян. Об этом в четверг, 13 апреля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 12 апреля. Неизвестные на Volkswagen догнали автомобиль Mercedes и открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавшие 1992 и 1998 года рождения доставлены в Сунженскую городскую больницу. По факту инцидента проводится проверка.

Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

28 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», в результате чего был ранен полицейский.