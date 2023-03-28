Полицейский пострадал при обстреле поста ДПС в Ингушетии

МВД Ингушетии: неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», ранен полицейский

В Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14», пострадал один из полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Инцидент произошел возле села Кантышево в Назрановском районе в ночь с 27 на 28 марта, около полуночи. Огонь велся, предположительно, из автоматического оружия.

В результате происшествия в ногу ранен один из полицейских, его жизни ничего не угрожает. Сейчас полиция принимает меры для установления местонахождения и задержания причастных к преступлению лиц.

Ранее в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, произошла стрельба. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей.