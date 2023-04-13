Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене

BBC Radio: житель Белфаста нашел лежащий на дороге секретный документ об охране Байдена

Житель Белфаста нашел лежащий на дороге секретный документ с подробностями охраны президента США Джо Байдена во время его визита в Британию. Об этом сообщили в эфире BBC Radio, фото документа опубликовали в Twitter радио-шоу.

Местный житель Билл случайно обнаружил документ недалеко от своего дома. Он позвонил на радио и сказал, что был сильно удивлен, когда увидел документ полицейской службы Северной Ирландии. В нем содержится информация о том, как правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность в центре Белфаста во время визита американского лидера.

Перед публикацией BBC отредактировал фото документа, скрыв наиболее чувствительную информацию.