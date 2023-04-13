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16:32, 13 апреля 2023Мир

Американский разведчик предупредил об опасности третьей мировой

Экс-разведчик США Риттер рассказал о планах Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Reuters

Планы президента Украины Владимира Зеленского втянуть блок НАТО в военный конфликт с Россией могут обернуться началом третьей мировой войны. С таким заявлением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Tour of Duty.

«США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны», — предупредил об опасности экс-разведчик, добавив, что Соединенные Штаты вряд ли пойдут на такой шаг.

По словам Риттера, план Зеленского состоит в том, чтобы вынудить НАТО усилить поддержку Киева, без которой Вооруженные силы Украины вряд ли продержатся до конца лета 2023 года.

Ранее Риттер заявил, что Зеленский угрожает безопасности всего мира. По мнению бывшего военного, украинский лидер «выжил из ума», так как требует вернуть Крым «для установления порядка в международных отношениях». «Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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